生成AIを活用した英語の授業総社南高校 文部科学省が6月18日、2025年度の英語教育実施状況調査の結果を発表しました。 国際的な基準であるCEFRの指標レベルをどれくらいの生徒がクリアしているか調べたところ、A1レベル（英検3級相当）をクリアした中学生が、岡山県51.3％、香川県48.2％で、岡山県は政府目標の50％を達成しました。 またA2レベル（英検準2級相当）をクリアした高校生は、岡山県52.1％、香川県47.8％で