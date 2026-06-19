飲料メーカーの伊藤園は１９日、同日から「『お〜いお茶』大谷翔平ホームランボトル」自販機が東京浅草の浅草寺に登場することを発表した。伊藤園では、２２日から２０２５年シーズンにドジャース・大谷翔平投手（３１）が記録したポストシーズンを含む全６３本のホームランをモチーフにしたプレミアムデザインボトル「ＯｉＯｃｈａＳＨＯＨＥＩＯＨＴＡＮＩＡＬＬＨＯＭＥＲＵＮＳＢＯＴＴＬＥ２０２５ＳＥＡ