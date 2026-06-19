サッカー日本代表ＭＦ佐野海舟との結婚を公表したモデル・木下桜（よう）が、私服の最新ショットをアップした。１９日までに自身のインスタグラムで「福岡に帰るたび、素敵なスポットができている居心地良くて２日連続」とつづり、カフェでリラックスする姿をアップした。ホワイトのショート丈トップでおへそもちらり。フォロワーからは「可愛すぎて秒でみつけちゃいました」「お洋服のブランド知りたいです！！」「白Ｔど