5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、26日発売のファッション誌『BAILA』8・9月合併号（集英社）の通常版表紙を飾る。【表紙カット】ギャップ炸裂！ドキッとするクールなM!LK佐野勇斗佐野が登場する企画「大人の階段とコドモゴコロ」では、セットアップを着こなしたクールな表情と、ブルゾンをまとったやんちゃな表情という、まったく印象の異なる姿を撮影。インタビューでは、7月スタートの主演ドラマについて、