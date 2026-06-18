とちぎテレビ 栃木県は１８日、中東情勢を受けたエネルギー価格高騰を踏まえ、一般家庭や事業者の支援のため、６億９０００万円を増額する６月の補正予算案を発表しました。補正後の総額は９６１３億円となります。 ＬＰガスを使う一般家庭などの助成として、１世帯あたり、７月から９月の３カ月分の合計額に、９９０円を補助する事業費として５億５０００万円、そして、特別高圧の電気料金の高騰により影響を受け