タレントの指原莉乃が、26日発売のファッション誌『BAILA』8・9月合併号（集英社）の特別版表紙を飾る。【表紙カット】ぷくっと唇がかわいい！指原莉乃指原が登場する企画「指原莉乃がコミュ力の天才！と言われる理由」では、年齢や立場の違いにかかわらず信頼関係を築く、指原が実践するコミュニケーション術について掲載する。特別版限定付録は、指原が立ち上げたコスメブランド「リリミュウ」の「リリミュウ バタールージ