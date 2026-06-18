とちぎテレビ 日本バスケットボール協会は１８日、７月に中国と韓国で開催されるバスケットボールワールドカップアジア地区予選の第３節に向けた、日本代表チームの第２次強化合宿メンバーに、宇都宮ブレックスから比江島慎選手、小川敦也選手、高島紳司選手の３人を追加で招集したと発表しました。 追加で招集された選手は７人で、招集された選手はあわせて２２人になり、３５歳の比江島