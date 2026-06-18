とちぎテレビ １７日昼過ぎ、下野市下古山の十字路交差点で原付バイクに乗っていた近くに住む７４歳の男性とトラックが出会い頭に衝突する事故があり、バイクの男性が搬送先の病院で死亡が確認されました。 下野警察署は１８日、事故を起こしたにも関わらず救護や申告をしなかったとして、ひき逃げなどの疑いでトラックを運転していた宇都宮市五代１丁目の会社員・冨野利久容疑者（５１）を逮捕しました。 冨野容疑者は