とちぎテレビ 今年３月に行われた那須町の町長選挙で、票を再点検した結果当選した現職の当選を無効とする判断が出されたことを受け、町が早ければ今年度中に電子投票の導入を検討していることが分かりました。 今年３月に行われた那須町の町長選挙は、当初、１票差で現職の平山幸宏氏が当選しました。その後、次点だった小山田典之氏の陣営からの申し立てにより県の選挙管理委員会が全ての票を再点検しました。その結果