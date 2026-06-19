【ワシントン共同】メキシコのエブラルド経済相は18日、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）のオンライン会議を7月1日に3カ国で開催する予定だとXで明らかにした。「協定の正式な見直しの開始日だ」と説明。各国が、協定を2042年まで16年間延長するかどうかなどについて、それぞれの立場を表明するとした。延長に合意できない状況が続けば、見直しを毎年実施することになる。北米に進出している日本の自動車メーカーなどにと