フジテレビ「爆笑そっくりものまね紅白歌合戦」などで話題の歌手・ゴリ山田カバ男が19日までにXを更新。喉に2つのポリープが見つかり、手術を受けることを発表した。当面の間。歌唱活動やパフォーマンスを控え休養する。大学卒業後、就職先を3年で辞め、14年にシングル「ブサイク賛歌」でデビュー。以降出身地の埼玉県所沢市や川越市の路上を中心に活動。外見に似合わない繊細な歌声が評判を呼び、計5万枚のCDを手売りしてきた