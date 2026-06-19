元「ミニスカポリス」メンバーで、女優でタレントの幸野ゆりあ（35）が19日までにXを更新。保育士として勤務していた保育園を退職し、芸能活動に専念する意向を示した。幸野は「私事ではありますが、この度−−芸能活動と保育園の先生を13年に渡り両立しながら活動して参りましたが、今月いっぱいで保育園を離れ、しばらく芸能・エンタメの道に人生を賭ける決断をしました…！」と報告。「保育士として子どもたちと過ごした日々は