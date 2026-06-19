10万人に1人の病気と言われる先天性疾患「脳動静脈奇形」を患い“難病インフルエンサー”としても活動する俳優、間瀬翔太（40）が18日、インスタグラムを更新。“奇跡のショット”をアップした。間瀬は「餌あげたくて鳥を探してたのに」とつづり、頭の上に鳥がのっかった写真を添え、「上に居たんだね」とつづった。この画像に、ファンからは「こんなことあるの？」「初めて見ました羨ましい！！」「鳥が頭に！？こんなこと普通な