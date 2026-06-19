【トロント（カナダ）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１７日（日本時間１８日）、１次リーグが行われ、Ｌ組はイングランド（世界ランキング４位）が前回大会３位のクロアチア（同１１位）に快勝した。（世界ランキングは１１日時点）イングランド４―２クロアチア優勝候補の一角、イングランドが地力を発揮。２―２で前半を折り返すと、後半開始早々にベリンガムが決めて勝ち越し。終了間際にはラッシュフ