MLBは18日（日本時間19日）、オールスター前日恒例の本塁打競争について、ルール変更を正式発表した。昨季までは持ち時間内での本数を競っていたが、新ルールはスイング数で本数を競う。参加者8人は従来通りで1回戦は20スイング、準決勝以降は15スイングが与えられ、各ラウンドとも最後のスイングで本塁打を放つと、アウト（本塁打以外）になるまでスイングを続けることができる。現行方式ではぶっ通しでフルスイングを強い