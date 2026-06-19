日経平均株価はきょうも上昇して取引時間中の最高値を更新しました。【映像】日経平均株価の動きけさの東京株式市場日経平均株価は18日のアメリカ市場で主要3指数がそろって上昇した流れを受けて、一時800円以上値上がりし、最高値を更新しました。アメリカ・イランが戦闘終結の覚書に署名し、原油価格の国際指標となるWTIの先物価格が一時1バレル＝73ドルまで下落したことで、市場に安心感が広がっています。（ANNニュース