タレント山川恵里佳（44）が18日、インスタグラムを更新。いわて盛岡シティマラソンに向けたトレーニングの様子を公開した。ダーク系のレギンスにピンクのトップス姿。ジムでトレーニングに取り組む動画をアップし、「ただトレーニングするのではなく、土台をしっかり作ってからトレーニングすると変わってくる！」と書き込み。基礎を意識した上で、体作りに励んでいる近況を伝えた。また、「奥が深い！！」とも記し、「いわて盛岡