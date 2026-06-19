テレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）が１６日深夜に放送され、ＭＣを務めるお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴と、お笑いタレントの横澤夏子が出演。この日は「世界最大級の保護者会！ママ会ライブ【朝の部】特別公開」とイベントの様子が公開され、ゲストの３児の父の元日本代表ＤＦ内田篤人さん、２児の母で女優の相武紗季が、それぞれ育