19日午前1時5分ごろ、愛知県警田原署の留置場で、勾留中の50代男性が首をつっているのを巡回中の署員が見つけた。県警によると、病院に運ばれたが意識不明の重体で、詳しい状況を調べている。心臓マッサージをしようとした際、口の中からちり紙のようなものも見つかった。約20分前の巡回では、男性は寝ている様子で異常はなかったとしている。