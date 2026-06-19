ブリュッセルで開かれたNATO国防相会合で発言する米国のヘグセス国防長官/Jeremias Gonzalez/AP via CNN Newsource（CNN）米国のヘグセス国防長官は18日、北大西洋条約機構（NATO）に対するトランプ政権の対決姿勢を改めて強調し、在欧米軍について6カ月間の見直しを行うと発表した。また、対イラン戦争への関与を限定的にとどめているとして、米国の同盟国を激しく非難した。ヘグセス氏はブリュッセルで開かれたNATO国防相会合で