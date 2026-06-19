◇米男子ゴルフツアー全米オープン第1日（2026年6月18日米ニューヨーク州シネコックヒルズGC＝7440ヤード、パー70）メジャー第3戦が開幕したが、第1ラウンドは濃霧のため2時間の中断があり、日没サスペンデッドとなった。順位は全て暫定。21年マスターズ以来のメジャー2勝目を目指す松山英樹（34＝LEXUS）は15ホールを終了し3バーディー、4ボギーの1オーバーで29位で滑り出した。トップとは7打差。ツアー初優勝を狙