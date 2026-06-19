１９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、久々の虎太郎（小林虎之介）が登場。激変した姿にネットも驚きの声が上がった。一ノ瀬家を訪ねてきた虎太郎は、実家の母の手紙でりん（見上愛）が結婚すると勘違い。「いや〜本当に申し訳ない。りんが結婚したって母から手紙が来たから」と説明しており、どうやらお祝いを言いにきた模様。結婚するのは安（早坂美海）だと分かり、心なしか嬉しそう。虎太郎は、栃木