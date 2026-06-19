事業譲渡の資金名目で預かった現金を詐取したとして、警視庁がいずれも職業不詳の男（５４）（住所不詳）、男（５９）（目黒区）の両容疑者を詐欺容疑で逮捕したことが１９日、捜査関係者への取材でわかった。逮捕は１７日。捜査関係者によると、２人は大阪市内の衣料品販売会社に対し、千葉県内の医療法人社団の医療事業を同社に譲渡するのを仲介すると持ちかけ、同社から保有資金の証明名目で、３億５０００万円を預かった上