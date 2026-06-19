タレントほしのあき（49）が、18日にインスタグラムを更新。白、黒2着のワンピース姿を動画で披露した。ほしのは「ポップアップへ大人可愛いお洋服のブランド」とつづり、その様子を公開。胸元と背中がV字に深く開いたミニスカートのワンピースを姿を投稿している。この投稿にフォロワーからは「可愛い好き」「白コーデセクシーで可愛いね」「笑顔の表情がとても素敵で最高です」とコメントが寄せられている。