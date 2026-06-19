物価の変動を示す5月の全国消費者物価指数は1.4％の上昇でした。上昇率が2％を下回るのは4か月連続です。総務省が発表した5月の全国消費者物価指数は、価格の変動が大きい生鮮食品を除く総合で、去年の同じ月と比べて1.4％上昇しました。食料の値上げなどで上昇傾向が続いていて、57か月連続の上昇です。なかでも、▼コーヒー豆が37.9％、▼チョコレートが25.8％、▼豚肉が4.8％と大幅に上昇。一方で、▼コメ類は3年6か月ぶりにマ