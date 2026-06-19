元櫻坂46武元唯衣（24）が18日までに自身のインスタグラムを更新。グループを卒業してからの近況を明かした。「大好きなケーキをたくさん食べられて幸せでしたお世話になった皆様にまだまだ恩返ししないと…！」という文章とともに、「7年半お疲れさまでしたちゅけ！！」とメッセージプレートがついたケーキの写真などを公開。ハッシュタグでは「＃ちゅけがんばります」「＃家族のみんなこちらこそ8年間ありがとう」と意気込み