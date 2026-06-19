北中米ワールドカップ、森保一監督が率いる日本代表はオランダ代表と２−２で引き分けている。難しい初戦で第１ポッドの強豪に引き分けたのだから、上々の結果と言えるだろう。それも終盤の同点劇で、勝利したような騒ぎになるのは人情だ。しかし客観的に見て、この一戦はどう映ったのか？「オランダ戦は、森保監督を筆頭にひとつのグループになってプレーする準備をしてきたことが伝わってきた。日本は攻撃面で相手の奥深くま