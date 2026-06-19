野球の未来を見ていた男〜近藤貞雄伝証言者・鈴木孝政（後編）1974年７月17日、後楽園球場での巨人対中日戦。１対８と中日が大量リードを許して迎えた３回。三番手で登板した鈴木孝政は８番・矢沢正、１番・長嶋茂雄に本塁打を浴びて３点を失い、この回で降板した。ベンチに帰ると担当コーチの近藤貞雄から長嶋に対する配球を責め立てられ、その怒りは宿舎に戻ってもおさまらなかった──。その後の顛末を鈴木に聞く。1975年から