野球の未来を見ていた男〜近藤貞雄伝証言者・鈴木孝政（前編）1972年、近藤貞雄はヘッド兼投手コーチとして中日に復帰した。この年、ヘッドから監督に昇格したウォーリー与那嶺からの要請だった。同じ1925年生まれのふたりは旧知の間柄で、近藤が最初に中日投手コーチを務めていた1961年、与那嶺が巨人から移籍してきた。ハワイ出身で日系二世の与那嶺は俊足強打の外野手。1951年に来日すると巨人では首位打者３回、ベストナイ