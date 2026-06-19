2025年に展示された作品 高松市の菓子店「ルーヴ」が6月20日から「ルーヴの芸術祭」を開催します。パティシエらが作った工芸菓子の優れた技術を見てもらおうと、2019年から開かれていて5回目の開催です。 今回は9人のパティシエと製菓経験者が参加し、素材として「チョコレート」「飴」「アイシングクッキー」「シュガークラフト」「マジパン」、新たに「パン細工」が加わりました。 ル&#