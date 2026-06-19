人気アニメ『パウ・パトロール』の劇場版第3弾『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』（7月24日公開）の日本語吹替キャストが発表され、大島優子、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお、池田直人の出演が明らかになった。あわせて、本予告映像と入場者特典情報も解禁された。【動画】『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』吹替版予告テレ東系で放送中、各種配信サービスでも配信されているアニメ『パウ・パトロ