フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が、きょう19日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に生出演。金曜コメンテーターの長嶋一茂とレギュラーコメンテーターの玉川徹氏が、2人そろって欠席していることを伝えた。【画像】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」スタジオの様子番組冒頭、羽鳥アナとアシスタントを務める松岡朱里アナウンサーが「おはようございます」とあいさつ。続けて羽鳥ア