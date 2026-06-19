1分間最強を決める格闘イベント「BreakingDown」で対戦経験のある筋肉系YouTuberでグラドルの緒方友莉奈が19日までにXを更新。電車内のスメルハラスメントを訴えた。「お願いマジで汗臭い。仕事頑張ったんはわかるけど生乾きはやばい。エチケット的につらい」とつづり、電車内と分かる写真を公開した。このポストに対し、さまざまな書き込みがあった。「1番我慢できない匂いですね」との指摘には「吐きそうだた」と返信。「スメハ