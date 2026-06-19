ワールドカップ開催中のダラスでは、スタジアムでの試合の他に誰もが入場可能なイベント、ファンフェスティバルが行なわれている。そこでは大型スクリーンで生中継の試合が見られるほか、多くの屋台が立ち並んでおり、メニュー豊富な飲食も可能。ワールドカップ記念のノベルティグッズがもらえる各スポンサーブースには、長蛇の列ができている。そんな人気イベントの会場となっているのは、フェアパークという広大な公園内の