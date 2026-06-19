ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのB組２節で、スイス代表とロサンゼルス・スタジアムで対戦。１−４で完敗した。長らくスコアレスが続いたなか、74分に先制点を浴びると、84分と90分にも失点。90＋３分にエルミン・マフミッチが１点を返すも、90＋７分に再び被弾した。 ボスニア・ヘルツェゴビナの大手紙『Oslobodjenje』によれば、63分までプレーした主将のエディン・ジェコは『Are