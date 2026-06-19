ウクライナが16日に続いて、再びモスクワ近郊の石油施設をドローンで攻撃しました。モスクワへの攻撃としては、侵攻が始まって以来最大規模とみられています。【映像】ドローン攻撃を受け黒煙が立ち上るモスクワの石油施設モスクワ市当局は18日朝、南東部の石油精製施設が攻撃を受け、およそ200機のドローンを防空システムで撃墜したなどと明らかにしました。迎撃されたドローンが付近のショッピングモールに落下するなどし