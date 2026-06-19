第1ラウンド、3アンダーで12位の勝みなみ＝ブライズフィールドCC（共同）【ベルモント（米ミシガン州）共同】米女子ゴルフのメイヤー・クラシックは18日、ミシガン州ベルモントのブライズフィールドCC（パー72）で第1ラウンドが行われ、勝みなみと吉田優利が69で回り、首位と3打差の12位で発進した。岩井千怜は70で25位、竹田麗央は71で41位、山下美夢有は72で61位、原英莉花、岩井明愛、笹生優花、西村優菜はいずれも73で90位