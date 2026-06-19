フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が19日までに自身のインスタグラムを更新し、ミュージカルを鑑賞したことを明かし、両親らも交えた記念のショットを披露した。「BOOP! The Musicalを観劇しました」と書き出すと、自身と父で俳優の高橋英樹、母の美恵子さん、元宝塚歌劇団星組トップスターの柚希礼音の4ショットをアップ。「明るくキュートで勇敢で優しいベティを取り巻くハッピーミュージカルきゅんきゅんしたり、うる