ILLIT（アイリット）が、共同生活中の様子を公開した。韓国公営放送MBCのバラエティー番組で、ソウル市内の合宿所をオープンした。20日に放送される同番組の予告映像を19日に公開した。MBCは「世界中を魅了したILLITの5人5色の多彩な日常が描かれる。最近、個室を使い始めたILLITメンバーは、上下2層に分かれた宿泊施設を公開した」と報じた。WONHEE（ウォンヒ＝18）は普段「自分の理想の女性は『強いお姉さん』です」と話していた