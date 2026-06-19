１８日は８鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝だったが、未勝利に。「勝ちたかった」と悔しがったが、５Ｒの７番人気クルシファーで２着。３連単３５万５８８０円と高配当の使者になるなど、随所に存在感は示した。１９日は５鞍に騎乗。３Ｒのトキノケリーに力が入る。３月以来の騎乗となるが、その時に２着に入るなど相性は悪くない。メンバー的にも通用していい。１２Ｒのハーフェンは距離短縮で新境