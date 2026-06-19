◆米女子ゴルフツアーマイヤーＬＰＧＡクラシック第１日（１８日、ミシガン州ブライスフィールドＣＣ＝６６１１ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、吉田優利（エプソン）、勝みなみ（明治安田）が３アンダー６９で回り、トップと３打差の１２位でスタートした。岩井千怜（ホンダ）が７０で２５位。竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が７１で４１位。山下美夢有（花王）は７２で６１位。西村優菜（スターツ）、原英莉