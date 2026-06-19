米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１８日（日本時間１９日）、オールスター戦の前夜祭（７月１３日、フィラデルフィア・シチズンズバンクパーク）として行われるホームランダービーのルールを今季から大幅に刷新すると発表した。長年放映を続けてきた米ＥＳＰＮ局に代わり動画配信大手のネットフリックス（Ｎｅｔｆｌｉｘ）が生中継を担当することに伴う改定で、２０１５年から導入されていた制限時間制を１０年ぶりに廃止。純粋なス