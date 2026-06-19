命式の読み解きは料理で例えるとわかりやすい 本書で解説する命式と意味 書籍19ページで命式の基本は八字と解説しましたが、実際の命式はさらに多くの項目を読み解きます。本書で扱う命式を紹介します。 命式の構成を料理に例えると… 命式の読み解きは、どのような調理人（命式の本人）がどんな環境で、どのような具材やスパイスをどのような炎で煮ているのかを分析していく