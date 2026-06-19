人相学で見るIT・ソフトウェア・情報処理業界で成功する顔って？ IT・ソフトウェア・情報処理業界で成功する顔 思考力が高いため、常に冷静沈着に対処することができます。クールさが持ち味で、問題解決能力にも優れています。 長い鼻 鼻の長い人は、几帳面で真面目なタイプです。腰を据えて課題にじっくりと取り組む姿勢がプラスに働きます。 一文字型 一文字型で薄い唇を持つ人は、意志が