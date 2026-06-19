「黄狐カード」は新しい旅立ちを後押ししてくれる？ 12 黄狐 （おうこ） まずは、愛する 基本解説 愛がテーマのカードです。特に「愛されたい」「認められたい」という力が強くあります。でも、「愛されたい」と願うなら、まずは自分が愛するところから。「認められたい」と思うのなら、自分が認めるところからとも教えています。ただ、「こんなに愛しているのに、