ドル円理論価格1ドル＝160.76円（前日比+0.55円） 割高ゾーン：161.04より上 現値：161.28 割安ゾーン：160.47より下 過去5営業日の理論価格 2026/06/18160.21 2026/06/17160.38 2026/06/16160.41 2026/06/15160.32 2026/06/12160.25 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動