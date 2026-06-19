静岡･富士市の60代の男性が、約1200万円相当の暗号資産をだまし取られる特殊詐欺事件があり、警察は注意を呼びかけています。警察によりますと、静岡･富士市に住む無職の60代の男性は、2月下旬にSNSのDMに女性を名乗るものから友達になりたい旨の連絡があったことをきっかけに、別のSNSに誘導されました。すると、「暗号資産でもうかる」と投資に勧誘され、SNS内のグループに入ったということです。そのSNSグループに