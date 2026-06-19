サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１８日、グループリーグＬ組でガーナとパナマが戦い、ガーナが試合終盤に均衡を破って勝利した。ガーナ１―０パナマ後半の追加タイム、左サイドの突破から最後はゴール前に詰めたイレンキが決勝点を挙げた。パナマは前半から押し気味に試合を進めて相手ゴール前に迫ったが、好機を生かせず。Ｗ杯で初の勝ち点獲得はならなかった。劇的な試合に「疲れたよ」ガーナ