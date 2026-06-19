俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）20日放送では、千葉県市原市にある「古民家リノベーション大きな土間の家」を紹介する。【写真】築150年と伝わる古民家「千葉県市原市・志村邸」今回登場する志村邸は、築150年とも伝えられる古民家を大規模改修した住まい。昭和に建てられた離れとは、風除室の役割を果たす廊下でつながれている。母屋に足を踏み入れ