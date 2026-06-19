全国消費者物価指数の推移総務省が19日発表した5月の全国消費者物価指数（2020年＝100）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合指数が113.0だった。伸び率は前年同月と比べて1.4％上昇で、4月から横ばいだった。原油高の影響を受けるガソリン価格の政府による補助が上昇を抑えた。2％を下回るのは4カ月連続。エネルギーは、前年同月比2.5％下がった。